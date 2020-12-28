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Süper Lig'in 14. haftasında aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral depolayan ve 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Ligin geride kalan bölümünde bazı transferlerin son döneme kalması ile sakat, hasta ve cezalı futbolcuların yokluğu geniş kadroyu kısıtlarken bay geçilecek haftanın sakatlıklara ilaç gibi gelmesi umuluyordu.

14 haftanın tamamında her maça farklı ilk 11'le çıkmak durumunda kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un gözü bir yandan sakatlığı bulunan oyuncularda olacak. TFF'nin koronavirüs talimatnamesinde değişikliğe gitmesiyle birlikte izolasyon süreci 10 güne düşerken ismi açıklanmayan üç futbolcunun Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de daha önce beş futbolcu Kovid-19'a yakalanmıştı. Yaşanan pandemi nedeniyle geçen 14 haftada sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Enner Valencia hastalık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan kadro dışı durumundaki Nabil Dirar da Kovid-19'u geçirmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve Valencia gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek Ozan Tufan takıma dönebilecek. Ayrıca Sosa ve Gökhan Gönül gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak.