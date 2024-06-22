Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

        Yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların sağlık kontrollerinden geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Kan tetkikleriyle başlayan sağlık kontrolünde, teknik heyet ve futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

        Sarı-lacivertli ekipte, sağlık kontrollerine yarın devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!