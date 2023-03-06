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Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

Fenerbahçe forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi. Yıldız isim için beklenen bonservis bedeli de belli oldu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekti.
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Alman basınında Frankfurter Rundschau'nun haberine göre Bayern Münih, sarı-lacivertli forma ile birlikte Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde iyi performanslar ortaya koyan Ferdi'yi mercek altına almaya karar verdi.
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Cancelo'nun yerine için isteniyor

    Bayern Münih yönetimi gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlarken devre arasında Manchester City'den kiraladığı 28 yaşındaki Joao Cancelo'nun 70 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmakta kararsız.
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Alman devinin bu transfer yerine Ferdi'yi gündeme aldığı ifade edildi.

     
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya kadroya kattığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 32 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 3 de asistlik katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    HEDEF 20 MİLYON EURO

    Kayserispor maçında attığı golle büyük beğeni toplayan Ferdi'nin Premier Lig'den Newcastle ve Brighton'ın da radarına olduğu belirtiliyor.

     
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Yıldız ismin piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

     
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    Fenerbahçe yönetimin Ferdi'den bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro.

     
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

    2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin bu sezon Avrupa'nın yolunu tutacağı ileri sürülüyor.

     
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
  • Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

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