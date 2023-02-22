Fenerbahçe'de transfer gündemi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de transfer gündemi!

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürerken takımlar da takviye yapmak için mesai harcamaya devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde gibi isimleri katan Fenerbahçe'de hedef hücum hattı. Rotasını Avrupa'ya çeviren Sarı-lacivertliler yıldız isimlerin peşinde. Ayrıca Fenerbahçe'de iç transferde de hareketlilik var bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Futbolda ara transfer dönemi 12 ocak itibarıyla başladı. Deprem nedeniyle ara transfer dönemini 8 Şubat'a kadar uzatan TFF, felaketten etkilenen 11 ildeki takımların mağdur olmaması için FIFA'dan ek süre istemişti. FIFA'dan gelen olumlu cevap ile ara transfer dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kattı. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Ardından rotasını İtalya'ya çeviren sarı-lacivertliler Parma'dan sol bek Jayden Oosterwolde ile anlaştı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. Ara transfer dönemini hareketli geçiren Chelsea'de forma şansı bulması zor görünen Aubameyang, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Fenerbahçe'nin Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve yanıt beklediği iddia ediliyor.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    LUCAS MOURA DA LİSTEDE

    Tottenham'da forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız isim Lucas Moura, Fenerbahçe'nin gündeminde. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Fenerbahçe'nin Lucas Moura ile anlaşma sağlaması halinde, İngiliz devinin bedelsiz olarak transfere onay verme ihtimali bulunuyor. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    YENİ ADAY ADAMA TRAORE

    Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek Adama Traore ile temasa geçme kararı aldı. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Traore'nin kanat dışında forvette de oynaması Fenerbahçe için transferi cazip hale getiriyor.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Piyasa değeri 15 milyon euro olan Traore, daha önce Barcelona, Aston Villa gibi takımların da formasını giydi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    SERDAR DURSUN POLONYA YOLCUSU

    Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun'un adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Legia Varşova ve Lech Poznan’ın önünde liderlik koltuğunda oturan Rakow, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

    Fenerbahçe henüz bir yanıt vermezken, golcü oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    ALTAY VE VALENCIA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Fenerbahçe dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor. Sözleşmesi sene sonu bitecek Altay Bayındır ve Enner Valencia için görüşmeler tekrardan başladı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Altay’a özellikle İtalya Ligi’nden yüksek ilgi var. Valencia ise Güney Amerika’dan birçok takımdan teklif aldı. Son olarak Brezilya ekibi Internacional, tecrübeli golcüye teklifte bulundu.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Altay Bayındır ile maaş görüşmelerini yürüten Fenerbahçe, orta yolu bulmaya çalışıyor. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Enner Valencia konusunda ise durum biraz daha farklı. 33 yaşındaki oyuncu maddi olarak çok bir şey talep etmese de 2+1 yıllık kontrat istemesi durumu zora sokuyor. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.