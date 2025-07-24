Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik patron Jose Mourinho Portekiz'de bir araya geldi. Ali Koç ve Mourinho'nun transfer toplantısında Devin Özek ve Berke Çelebi de yer aldı.

Habertürk Giriş: 24.07.2025 - 19:16 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:16 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL