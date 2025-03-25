Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da Oğuz Aydın fırtınası: Mourinho haklı çıktı!

Kayserispor maçının ardından Gaziantep FK maçında da ilk 11'de yer alan başarılı futbolcu, bu maçta da fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, bu maçta, hem iki kanatta hem de bekte forma giyerek çok yönlülüğünü ortaya koydu. Oğuz Aydın, Gaziantep maçının ardından yükselen performansıyla Fenerbahçeli taraftarlardan ve futbol otorilerinden tam not aldı.