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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor - Fenerbahçe transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor

        Fenerbahçe'de 7 ismin sözleşmesi sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu isimlerin bir kısmıyla yollarını ayırmaya kararı alırken, bir kısmının da takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:11
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        Fenerbahçe’de 7 futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Bu oyuncuların bir bölümünün takımda kalması için girişimler sürüyor.

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        Sezon sonunda Serdar Aziz, Osayi Samuel, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Milan Skriniar'ın sözleşmesi sona eriyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; Yönetim, Milan Skriniar ile yola devam etmeyi hedefliyor. Paris Saint Germain'in, Slovak oyuncunun bonservisi için istediği 20 milyon euroluk bedeli indirmesi bekleniyor. Oyuncuya da yıllık 7 milyon euro önermeyi planlayan Fenerbahçe, görüşmelere devam ediyor.

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        Serdar Aziz, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Osayi Samuel’in durumu ise netlik kazanmadı.

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        Yönetim, oyuncuya yeni bir teklif yaparak yanıtını bekleyecek. Filip Kostic’in ise takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

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        Yönetim, sezon içerisindeki tavırları dolayısıyla Allan Saint-Maximin konusunda kararsız. Fransız futbolcunun oyuna katkısını beğenen teknik heyet ve yöneticiler, Maximin ile bir görüşme daha yapacak. Böylece tecrübeli ismin Fenerbahçe’deki geleceği netlik kazanacak.

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