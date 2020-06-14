Yeni beyin Gustavo

Emre Belözoğlu’nun kendini kızağa aldığı, Ozan Tufan’ın düşüşe geçtiği Fenerbahçe’de orta sahanın yeni patronu Luiz Gustavo. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Sambacı, Kayseri maçında galibiyeti getiren gole imza atarken istatistiklerde de farkını ortaya koydu. İlk füzesi direkte patlayan Gustavo, yüzde 95,9’luk pas yüzdesiyle oynadı. Hem savunma hem de hücumda etkili olan Brezilyalı oyuncunun ilerleyen süreçte daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.