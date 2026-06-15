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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu!

        Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu!

        Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de yönetim kurulu görevleri belli oldu!

        Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Chobani Stadyumu'ndaki toplantının ardından sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Barış Göktürk'ün Başkan Vekili, Mahmut Uslu'nun Genel Sekreter, Feridun Geçgel ve Cihan Kamer'in ise futbol şube sorumluları olarak atandığı belirtildi.

        İşte Fenerbahçe yönetimindeki görev dağılımı:

        BAŞKAN: Aziz Yıldırım

        YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

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        Barış Göktürk: Başkan Vekili

        Mahmut Nedim Uslu: Genel Sekreter

        Nihat Özbağı: Stadyum İnşaatı, Tesis Renovasyon ve Diğer İnşaat

        Mustafa Çağlar: FB TV, FB Radyo, Dış İlişkiler

        Ahmet Önder Fırat: Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk

        Cihan Kamer: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

        Fatih Öztürk: Eğitim Kurumları, Üniversite, Kolej, Kamu İlişkileri

        Batuhan Özdemir: İnşaat, Yatırımlar, Kamu İlişkileri, Yelken Şubesi

        Tanju Kaya: Mali İşler, Finansman, Denetim, Sermaye Piyasaları

        Ahmet Murat İman: Amatör Şubeler (Kürek, Boks, Masa Tenisi, Atletizm)

        Özgür Peker: İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme, Kamu İlişkileri

        Yusuf Buğra Tanık: Fenerium, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme

        Mehmet Aydın: İnşaat, Fenerium, Proje Geliştirme

        Mehmet Selim Kosif: TFF, Dış İlişkiler

        YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

        Fatih Aslan: Fenerium

        Volkan Akan: Kadın Basketbol, Dernekler

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        Mustafa Aydın Acun: Voleybol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

        Barış Karagöz: Stadyum, Kombine-Biletleme, FB Travel, Dernekler

        Yasemin Babayiğit: Hukuk İşleri, Sosyal Sorumluluk, Kadın Üye İlişkileri

        Savaş Adalet: Hukuk İşleri

        Demre İşçen: Yüzme, Tekerlekli Sandalye, Espor

        FUTBOL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

        Feridun Geçgel: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

        Mehmet İman: Basketbol (Erkek)

        İsmail Balcı: Stadyum, Tribün, Futbol Altyapı, Dereağzı

        Ömer Onan: Basketbol Şubeleri (Erkek, Kadın, Tekerlekli Sandalye)

        Abdullah Çiftçi: Proje Geliştirme ve Gelir Yaratma

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