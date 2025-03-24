Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!

BAYERN, YUSUF'U TAKİBE ALDI

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte Yusuf'un gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.