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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Alman kancası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!

        Bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de forma bulan Yusuf Akçiçek, devlerin takibine girdi. 29 yaşındaki stoper için son iddia ise Alman basınından geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:08
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        Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i takip altında aldı.

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        BAYERN, YUSUF'U TAKİBE ALDI

        Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte Yusuf'un gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.

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        4 DEV DAHA İZLİYOR

        Haberin detayında, Fenerbahçe'nin de Yusuf'u bu yaz bırakmak istemediği ancak Bayern Münih dışında Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig de Yusuf'u yakından takip ediyor.

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        SEZON SONU GİDEBİLİR

        Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'in transfer durumunu da yakından takip ettiği, potansiyeli konusunda ikna olması durumunda bu yaz transfer kararı alabileceği öğrenildi.

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        Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını pazar akşamı Macaristan deplasmanında yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

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        Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi, bu sezon 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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