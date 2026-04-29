        Fenerbahçe'den 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet!

        Fenerbahçe'den 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:52 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak.

        Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinde yapılacak işlemler; 29 Nisan Çarşamba - 30 Nisan Perşembe - 1 Mayıs Cuma günleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        Katılım koşulları şu şekilde:

        Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanabilecek.

        E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu

        Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacak.

