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        Fenerbahçe'den 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için açıklama!

        Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan başvurunun üzerinden 3 yıl (1095 gün) geçtiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:31
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        Fenerbahçe'den açıklama: Tam 3 yıl geçti!
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        Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

        Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

        1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARIMIZIN TESCİL EDİLMESİ İÇİN TFF’YE YAPTIĞIMIZ BAŞVURUNUN ÜZERİNDEN TAM 3 YIL GEÇTİ: “ALINTERİ VAR, ŞAMPİYONLUKLAR VAR, KUPALAR VAR, KARAR YOK!”

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        Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir.

        Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir.

        Bu süreçte geride bıraktığımız Temmuz ayında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, “1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir” açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır.

        Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu’nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.

        İlk günden itibaren tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, Zeki Rıza’ların, Lefter’lerin, Cihat’ların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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