Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu yüzde 400 bedelli sermaye artırımı kararı aldı.Kararla 1 milyar 250 milyon TL olan sermaye 5 milyar TL artırılarak 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den dev sermaye artırımı kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

        Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bugünkü toplantısında 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5 milyar lira nakit bedelli olarak yüzde 400 artırılarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

        Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!