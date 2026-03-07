Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 5 taraftara yasal işlem! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 5 taraftara yasal işlem!

        Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçında sarı-lacivertli futbolculara hakaret ettiği iddia edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:06 Güncelleme:
        F.Bahçe'den 5 taraftara yasal işlem!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 23 Şubat'ta yapılan maçın ardından 5 taraftarın oyunculara hakaret ettiğinin belirlendiğini ve bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir. Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu süreci titizlikle takip etmeyi sürdürecek olup, benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

        Ana Haber Bülteni - 4 Mart 2026 (ABD-İsrail-İran Hattında Son Durum Ne?)

        Bölge ülkeleri alarmda: Çatışma kalıcı bir krize mi dönüşüyor? ABD-İsrail-İran Hattında Son Durum Ne? Bölgesel gerilim kontrolden çıkıyor mu? Savaşın süresi uzayacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
