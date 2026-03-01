Fenerbahçe'den açıklama: Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilimli saatler devam ederken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldı.

Fenerbahçe'den ise konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jasikevicius'un İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımların devletin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."

UMMAN VEYA SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların bölgeden ne zaman ayrılabileceği belirsizliğini koruyor. Söz konusu seçeneklerden biri, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmak.