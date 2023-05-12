Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir.O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..." ifadesini kullandı.