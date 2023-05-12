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Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Altay Bayındır için açıklama geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, milli file bekçisinin takımdan ayrılacağı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir.O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan 25 yaşındaki eldiven, bel fıtığı ameliyatı olup sezonu kapatmıştı.

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