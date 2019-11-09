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HaberlerBasketbol

Fenerbahçe'den Cedi Osman'a: "Bir gün neden olmasın?"

Fenerbahçe Beko, Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı" açıklamasına yanıt verdi: "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın?"

Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" açıklamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA'deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

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