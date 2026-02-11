Canlı
        Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması: Son imzasını atıyor! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması: Son imzasını atıyor!

        Fenerbahçe Medicana, Eda Erdem için 13 Şubat Cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor." denildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 12:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:33
        Fenerbahçe Medicana tecrübeli kaptanları Eda Erdem hakkında bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, Eda Erdem için 13 Şubat Cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

        Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor." denildi.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem

        Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

        Bu imza bir veda değil;

        bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi.

        Kulübümüzle özdeşleşen duruşu, liderliği ve örnek kariyeriyle bir efsaneye dönüşen Eda Erdem'in imza töreni; Başkanımız Sadettin Saran ve Genel Sekreterimiz Orhan Demirel'in katılımlarıyla, 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir."

