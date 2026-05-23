        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'den Euroleague'e tepki!

        Fenerbahçe'den Euroleague'e tepki!

        Fenerbahçe Kulübü, Atina'daki Final Four organizasyonunda 'biletleme' sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Euroleague yönetimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:34 Güncelleme:
        F.Bahçe'den Euroleague'e tepki!

        Fenerbahçe Kulübü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda biletleme sürecinde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

        Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "22 Mayıs Cuma akşamı, erkek basketbol takımımız Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile oynadığı EuroLeague Dörtlü Finali'ndeki yarı final karşılaşması öncesinde, herhangi bir bilet kategorisi fark etmeksizin yaşanan biletleme süreci sorunları ve EuroLeague yönetiminin bu süreçteki yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Dörtlü Final'de mücadele edecek dört takımın netleştiği andan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tek önceliğimiz; taraftarlarımızı mümkün olan en yüksek sayıda biletle buluşturmak ve tüm taraftarlarımızın salona sorunsuz, güvenli ve sağlıklı şekilde giriş yapabilmesini sağlamak olmuştur. Ancak maçtan bir gece önce EuroLeague tarafında başlayan ve biletleme sisteminin çökmesine kadar uzanan teknik ve operasyonel sorunlar zinciri, karşılaşmanın başlangıç saatine kadar giderilememiş; hatta maç saatinin ertelenmesi dahi gündeme gelmiştir." denildi.

        "KONUNUN İDARİ VE HUKUKİ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Yaşanan sorunu çözmek için kulübün aktif şekilde çalıştığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Başta yönetim kurulu üyelerimiz Adem Köz ve Cem Ciritci olmak üzere, kulübümüzün ilgili tüm yöneticileri ve çalışanları yaşanan sorunların çözümü ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gün boyunca sahada aktif şekilde çalışmış; salon çevresinde, giriş noktalarında ve turnikelerde tüm imkanlarını seferber etmiştir. Maçın başlamasına çok kısa bir süre kala ise biletleme işlemleri tamamlanmamış ya da biletine erişememiş taraftarlarımızın salona giriş yapabilmesi adına gerekli tüm girişimlerde bulunulmuş; yaşanan mağduriyetin en aza indirilebilmesi için yoğun çaba gösterilmiştir. Kulübümüz tarafından bilet talebinde bulunan ve ödemesini gerçekleştiren tüm taraftarlarımızın bilgileri eksiksiz şekilde EuroLeague tarafına iletilmiş olmasına rağmen; Dörtlü Final organizasyonuna özel biletleme süreçlerinin farklı kanal ve sistemler üzerinden yürütülmesi nedeniyle yaşanan aksaklıklar ve süreç boyunca ortaya çıkan sorunlar kulübümüzün kontrolü dışında gerçekleşmiştir. Yaşanan bu kabul edilemez süreçten olumsuz etkilenen tüm taraftarlarımız adına konunun idari ve hukuki boyutlarıyla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar; takımımızın yanında olmak için salona gelmesine rağmen mağduriyet yaşayan tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dileriz."

