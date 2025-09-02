Habertürk
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi!

        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladığı videolu paylaşımda ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.

        Giriş: 02.09.2025 - 21:49 Güncelleme: 02.09.2025 - 21:49
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi!
        Fenerbahçe, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson'un transferini sosyal medya hesaplarından özel bir video ile duyurdu.

        Sarı-lacivertlilerin hazırladığı videoda, Galatasaray taraftarlarının daha önce söylediği "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratına yer verildi. Bu detay, kısa sürede hem Fenerbahçe hem de Galatasaray camialarında gündem oldu.

        GALATASARAY'A GÖNDERME

        Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederken hazırladığı videoda "gülücük emojili" tişört giyen bir kişiye yer vermişti.

        Fenerbahçe ise Ederson transfer videosunda "üzgün emojisi" kullanarak sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

