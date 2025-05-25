Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, THY Euroleague'da elde ettikleri zaferin ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Hakan Safi'nin sözleri şu şekilde:

"Bu ikinci şampiyonluğumuz. İlki 2017'de İstanbul'da olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Çok zorlu maçlar oldu. Cuma günü kazanınca bugün kazanacağımıza emindik. İnanılmaz oynadık. Çok güzel oynadık. Bu şampiyonluk önce Ali başkanımıza, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, antrenörümüze hayırlı olsun. Doya doya yaşayalım. Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız. Camiamıza hayırlı olsun."