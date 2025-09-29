Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

        Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile ilgili yeni planlamaya gidildiğine dair bilgilendirme mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 20:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile ilgili yeni planlamaya gidildiğine dair bilgilendirme mesajı yayımlayarak, "Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir" denildi.

        Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı 'Samandıra ruhunu geri getirme' hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları