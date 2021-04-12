Süper Lig’de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın 56. dakikasında sarı-lacivertliler Mert Hakan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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