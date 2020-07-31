Fenerbahçe'den İngiliz stopere kanca

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de stoper hattı için çalışmalar sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Erol Bulut'un Akdeniz ekibinden öğrencisi İngiliz savunmacı Steven Caulker için genç teknik adamın isteği üzerine girişimlere başlandı. Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.