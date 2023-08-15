Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota yeniden Milan forması giyen Rade Krunic'e döndü. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için yeni bir teklif iletti. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe son olarak Manchester United forması giyen Fred'i renklerine bağladı.
Orta saha hattını bir transfer daha yaparak güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler rotayı tekrardan Milan forması giyen Rade Krunic'e çevirdi.
Bosnalı orta saha için daha önce Milan'a bir teklif yapan Fenerbahçe, transferi sonlandırabilmek adını yeniden İtalyan ekibinin kapısını çaldı.
La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer için ikna ettiği ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.
Milan'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtilen haberde pazarlıkların sürdüğünün de altı çizildi.