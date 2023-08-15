Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!

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La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

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İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer için ikna ettiği ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.