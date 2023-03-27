Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ile ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Brezilyalı futbolcunun ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında operasyon geçirdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
''Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''
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