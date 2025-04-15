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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den santrfor harekatı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den santrfor harekatı!

        Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Brentford'da foyma giyen santrforu liste başına yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 21:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:44
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        Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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        Edin Dzeko ile yollarını ayırmasını bekleyen sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, tartışmasız bir santrfor transferi yapmak...

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        TRANSFERDE LİSTE BAŞI: YOANE WISSA

        Foot Mercato'nun haberine göre Jose Mourinho'nun santrfor transfer için liste başı oyuncularından biri, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa.

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        Haberde, Kongolu oyuncunun hızlı ve teknik bir oyuncu olduğuna vurgu yapıldı ve bu açıdan Mourinho'nun sisteminde çok iyi çalışacağı belirtildi.

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        İYİ BİR TEKLİF YAPILIRSA...

        Fenerbahçe'nin bu transferi yapabilmek için 30 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Brentford da kadroda tutmak istiyor fakat iyi bir teklif yapılırsa Wissa'nın önü açılacak.

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        Bu sezon Brentford formasıyla 33 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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