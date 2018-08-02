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Ancak teknik heyet şu aşamada takımın en önemli parçaları olan bu futbolcuların ayrılması durumunda yerlerini doldurmanın zor olduğunu düşünüyor. Astronomik ve değerlerinin üzerinde bir teklif gelmediği sürece Souza ve Giuliano’nun satışı söz konusu olmayacak. Aksi takdirde bu pozisyonları doldurmak için harcanacak bonservis bedeli çok yüksek olacak. Brezilya’ya döneceği iddia edilen Giuliano, kariyer planlamasını bir süre daha Fenerbahçe ve devamında Avrupa üzerine kurdu. Geçen sezon İngiltere’den teklifler alan Souza da birçok kulübün radarında. Sezon sonu sözleşmesi bitecek deneyimli orta saha ile de yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. (Milliyet)