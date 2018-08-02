Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (2 Ağustos 2018)
02.08.2018 - 10:55 | Güncelleme:
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada... Sarı-lacivertli takım, Benfica maçı için UEFA'ya vereceği listeyi bugün bildirecek. Kanarya'nın bugün stoper ya da forvet hattına takviye yapması bekleniyor. İşte son dedikodular
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FORVETE SÜRPRİZ ADAY
Fenerbahçe'nin santrafor adaylarından Yussuf Poulsen'in hem Comolli'nin hem de Cocu'nun ilk tercihi olduğu ortaya çıktı. F.Bahçe'nin kiralamak için Leipzig'e teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı, Cocu'nun 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında iki kez PSV'ye istediği belirlendi. Ayrıca Comolli'nin de geçmişte Poulsen'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı kaydedildi.
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Comolli'nin başkan Ali Koç'a verdiği transfer raporunda ise "Poulsen öncelikli tercihimiz olmalı" dediği öğrenildi. Fenerbahçe, Yussuf Poulsen için Leipzig'in vereceği yanıtı bekliyor. Lyngby'den Leipzig'e transfer olan yıldız oyuncu 6 sezondur Leipzig forması giyiyor. Geçen sezon Leipzig formasıyla 41 maçta forma giyen Poulsen, 5 gol 4 asistlik performansa imza attı. Poulsen, 6 sezon boyunca ise Leipzig formasıyla 174 maçta 39 gol 29 asistlik performans gösterdi. Genç isim Lyngby formasıyla 36 maçta 11 gol 5 asistlik karnesiyle Leipzig'e transfer olmuştu. (Fotomaç)
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ÖNCELİK STOPER
Eli kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran Roberto Soldado'nun beklenenden daha iyi dönmesi Fenerbahçe'de yüzleri güldürürken transfer hesaplarını da büyük ölçüde değiştirdi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteğiyle transferde önceliği stopere veren sarı-lacivertliler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Listede ilk sırada yer alan Diego Reyes ile temaslarını artıran sportif direktör Damien Comolli, bir yandan da alternatif isimlerle görüşmeler yapıyor.
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Sosyal medyadan 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' şeklinde mesaj yağmuruna tuttulan Meksikalı stoperin transferini bitirmeyi kafasına koyan Damien Comolli, Reyes'i ikna etmeye çalışıyor. Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 25 yaşındaki oyuncuyu West Ham, Newcastle United ve Bordeaux da kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe cephesi ise şartlarını zorlayarak çok sayıda teklif nedeniyle aklı karışan Diego Reyes'i cazip bir öneri ile ikna etmeye çalışıyor.
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Sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Diego Reyes, 55 kez Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Porto'da 23 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Reyes, sakatlığı nedeniyle Meksika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı. (Sabah)
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SON GÜN BOMBASI GELECEK Mİ?
UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde işi sıkı tutan F.Bahçe, kulüpleriyle yol ayrımındaki isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi UEFA'ya oyuncu listesini verecek olan sarı-lacivertliler, bugün bombayı patlatmayı hedefliyor.
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Hücum ile birlikte savunmaya da takviye yapacak olan Kanarya, listesindeki isimlerden Bruno Martins Indi ve Diego Reyes'ten birine imza attırmaya hazırlanıyor. Önceliği Martins olan F.Bahçe, Stoke City ile yollarını ayırmak isteyen Hollandalı için tüm şartları zorluyor. Premier Lig'e veda eden Stoke City'de forma giymek istemediği iddia edilen 26 yaşındaki stoperi kiralamak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu konuda ısrarcı tavrını sürdürüyor.
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Ada ekibiyle pazarlıklara devam eden sportif direktör Comolli, bu transferde pürüz çıkması halinde temasta olduğu diğer bir yıldıza yönelecek. F.Bahçe, Martins'in alternatifi olarak rotayı daha önce gündeminde bulunan ve teması kesmediği Diego Reyes'e çevirecek. Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper de birçok kulübün listesinde yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Matias Bunge'nin geçtiğimiz günlerde "Bordeaux'nun teklifi cazip. Sunduğu teklifi beğendik" sözlerine rağmen Comolli, bu futbolcudan da vazgeçmiyor.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun stoper transferinde ilk tercihi ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın, savunmaya takviye konusunda vatandaşı Bruno Martins Indi'yi istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu durumu kulübün sportif direktörü Comolli'ye de iletti. (Güneş)
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TRANSFERDE KRİTİK GÜN
F.Bahçe'de kritik gün geldi. Bir yandan teknik heyet, UEFA'ya bildirilecek maç kadrosunun çalışmalarına devam ediyor, diğer taraftan yönetim de son dakika transferi için temasları sürdürüyor. İlk olarak Leipzig forması giyen Yussuf Poulsen'i kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe, bu transferde pürüz çıkması halinde listesindeki diğer golcülerle görüşmeleri hızlandıracak.
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Leicester City'de satılacaklar listesine konan Slimani, Tottenham'da hazırlık kampına katılmayan Janssen ve Liverpool'da forma şansı bulamayan Origi için kiralık teklifinde bulunan F.Bahçe, bu kulüplerden gelecek haberleri bekliyor. Benfica ile oynanacak maçlar öncesi Soldado dışında golcüsü bulunmayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye için tüm şartları zorluyor.
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Geçen sezon F.Bahçe'de kiralık oynayan Janssen, sakatlığı nedeniyle ligde 16 maç oynamıştı. Az süre almasına rağmen taraftarın sevdiği isimler arasına giren Hollandalı, yeni sezon öncesi boş kaldı. Bonservisini elinde tutan Tottenham ile sezon hazırlıklarına yer almayan 24 yaşındaki golcünün antrenman eksiği bulunuyor. (Fotomaç)
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KJAER'E GERİ DÖN ÇAĞRISI
Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın gözden çıkardığı eski yıldızları için sosyal medyada ayaklandı. F.Bahçe formasını giydiği 2015-17 sezonları arasında takımın vazgeçilmezlerinden olan Simon Kjaer, daha sonra Sevilla'ya transfer olmuştu. Danimarkalı stoper, yeni sezon öncesi ise İspanyol ekibi tarafından gözden çıkarıldı. Bu durum sarı-lacivertlileri heyecanlandırırken, dün sosyal medyada hareketli saatler yaşandı. Binlerce Fenerbahçeli, 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesaplarına, 'Come back to F.Bahçe' yazdı. Kulubüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Milan'ın da talip olduğu iddia ediliyor.
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İKİ İSME KÖTÜ HABER
UEFA'ya bu gece 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var. UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak. F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.
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İKİ İSME KÖTÜ HABER
UEFA'ya bu gece 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var. UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak. F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.
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Bilindiği gibi Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Kanarya, bu kritik maç öncesi 30 yaşındaki Islam Slimani'yi bugün açıklayarak Benfica maçında oynatmak istiyor. Cezayirli santrfor için Portekiz medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Slimani'ye eski takımı S.Lizbon da talip. Leicester City, oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralık olarak vermeye daha sıcak bakıyor. (Takvim)
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MANGALA İDDİASI
Manchester City'nin yeni sezon öncesi gözden çıkardığı Mangala için Ada basını bir iddia ortaya attı. İngilizler, 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini ileri sürdü. Haberlerde; Fransız futbolcunun City'de senelik 9 milyon euro kazandığı da belirtildi.
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AYEW İÇİN DEV KOMİSYON DEDİKODUSU
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Swansea takımından 1 yıllığına 1.5 milyon Euro karşılığında kiraladığı Andre Ayew transferinde oyuncunun babası Abedi Pele'nin de 850 bin Euro komisyon aldığı iddiası tartışma yarattı. Ayew'in babasının aldığı komisyon hakkındaki haberler çıkması üzerine taraftarlar, ödenen yüksek ücrete sosyal medyadan itiraz etti. Ayew'in babası Abedi Pele'nin aldığı 850 bin Euro'luk komisyonu fazla bulan Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Verilen komisyon, kiralama ücretinin yarısından fazla", "1 yıl için 850 bin Euro komsiyon abartılı" yorumlarını yaptı. (Takvim)
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JOSEF VE GIU'YA FREN
Fenerbahçe’de yeni sezon için çalışmalar devam ederken, transferde de her konu masaya yatırılıyor. Özellikle iç transferde olabilecek sıkıntılar için şimdiden Phillip Cocu önlem alıyor. Takımın iki kilit ismi; Josef de Souza ve Giuliano’nun olası satışına teknik direktör Cocu, pek sıcak bakmıyor. İki yıldız için resmi teklif gelmese de medyada çıkan haberlerde yurt dışından birçok kulübün futbolcularla ilgilendikleri yazılmıştı.
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Ancak teknik heyet şu aşamada takımın en önemli parçaları olan bu futbolcuların ayrılması durumunda yerlerini doldurmanın zor olduğunu düşünüyor. Astronomik ve değerlerinin üzerinde bir teklif gelmediği sürece Souza ve Giuliano’nun satışı söz konusu olmayacak. Aksi takdirde bu pozisyonları doldurmak için harcanacak bonservis bedeli çok yüksek olacak. Brezilya’ya döneceği iddia edilen Giuliano, kariyer planlamasını bir süre daha Fenerbahçe ve devamında Avrupa üzerine kurdu. Geçen sezon İngiltere’den teklifler alan Souza da birçok kulübün radarında. Sezon sonu sözleşmesi bitecek deneyimli orta saha ile de yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. (Milliyet)
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KADER GÜNÜ
Fenerbahçe’nin 10 yıllık Şampiyonlar Ligi özleminin önündeki ilk engel Benfica. Sarı- Lacivertliler, Portekizli rakibiyle önce 7 Ağustos’ta deplasmanda, ardından 14 Ağustos’ta Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Bu iki maç için UEFA’ya kadro bu gece bildirilecek. Şu ana kadar tek yabancı transfer Andre Ayew oldu. Ayrıca Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu kadroya katıldı.
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Halen bir golcü açığı bulunan ve stopere de takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler’de Comolli’nin önünde kısa bir süre kaldı. Forvet için İslam Slimani ve Divock Origi’nin adı geçiyor. Stoper adayları ise Diego Reyes ile Kurt Zouma. Comolli, kalan kısa sürede bu isimlerden birini yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Fransız sportif direktörün bunu başarması kolay değil ancak taraftar umutlu bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.
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Ayew transferiyle yüzü gülen Cocu ise bir süredir, yeni gelecek oyuncu yokmuş gibi planlarını yapıyor. Fenerbahçe eğer Benfica’yı eleyerek Play-Off turuna adını yazdırabilirse, UEFA’ya bir dahaki liste 16 Ağustos tarihinde verilecek ve ilk listeden iki değişiklik yapılabilecek. (Fanatik)
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"BOUTAIB İÇİN GÖRÜŞTÜK"
Fenerbahçe için kimsenin aklına bile gelmeyecek bir iddia ortaya atıldı… Malatyaspor’da forma giyen Khalid Boutaïb’in menajeri Farid Khallaf, Fransa’da RMC Sports’a yaptığı açıklamada, “Fransa’ya dönebilir. Son büyük sözleşmesini Körfez’den bir takımla da yapabilir. Türkiye’de de kalabilir. Fenerbahçe ile görüştük. Haber bekliyoruz” sözlerini kullandı. (Fotospor)
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BEŞİKTAŞ DEĞİL FENERBAHÇE!
Nicolas Isimat-Mirin konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı… Hollanda’dan Fox Sports’ta yayımlanan programda Eindhoven Dagblad gazetesinden Rik Elferinj, Mirin’e öncelikle Fenerbahçe’ye giden eski hocası Phillip Cocu’nun talip olduğunu iddia etti. Fakat Mirin’in menajeri Kees Vos’un, Lens transferinde yaşadığı sıkıntılar ve Fenerbahçe’nin satın alma bedeli ödeyemeyeceği için kiralık olarak Mirin’i istemesi yüzünden Mirin’i Beşiktaş’a önerdiği belirtildi. Beşiktaş’ın Mirin’le ilgilendiği fakat çok da hevesli olmadığını gündeme getirdi. (Fotospor)
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"NEGREDO'YU SİZE VERELİM"
Son günlerde Fatih Terim’in ortaya attığı, “büyük takımlar birbirinden transfer yapmalı” sözleri sıkça tartışılıyor… Salı günü yapılan kulüpler birliği toplantısında da bu konular gündeme geldi. Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e, “başkanım Fatih hoca Ozan’ı istiyor sanırım…” esprisini yaptı. Cengiz ise, “valla Ali Bey transfer işleriyle bizde Abdürrahim Bey ilgileniyor. Ama öyle bir şey olursa kapınızı çalarım” dedi. Konuşmaya şahit olan Beşiktaş başkanı Fikret Orman ise, “Ali başkanım istersen sana Negredo’yu verelim” dedi. Koç ise herhangi bir cevap vermeden güldü geçti. (Fotospor)
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