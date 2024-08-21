Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 152 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti. Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda 4 maçta görev aldı.