Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Cristian Medina hamlesi - Cristian Medina kimdir? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Cristian Medina hamlesi

        Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Cristian Medina'yı kadrosuna katmayı planlıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli orta saha Cristian Medina'yı kadrosuna katmak istiyor.

        2

        Fenerbahçe, Fred'in yanına orta saha bölgesini güçlendirebilecek potansiyele sahip Medina’ya göz dikti.

        3

        Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Cristian Medina için kulübü Boca Juniors'a bonuslar dahil 11 milyon dolar teklif etti.

        4

        Fenerbahçe'nin Medina konusunda oyuncu tarafına sözlü bir teklif yaptığı ve Boca Juniors'un ise pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladığı belirtildi.

        5

        2020 yılında Boca Juniors'a transfer olan 22 yaşındaki Tangocu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

        6

        Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 152 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti. Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda 4 maçta görev aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Mahkemeye başvurdu
        Mahkemeye başvurdu
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası