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        Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

        Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sol beke Kent, forvete Dzeko ve Umut Nayir, stopere Djiku, 10 numaraya da Szymanski'yi alan Fenerbahçe durmuyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isimler ve transferde son durum

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 10:36
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        YENİ HEDEF EKAMBİ

        Bu sezon Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Lyon'un Kamerunlu hücumcusu Karl Toko Ekambi için resmen harekete geçti. 

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        Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda mukavelesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. 

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        Karl Toko Ekambi transferinin olumlu bitme ihtimalinin hayli yüksek olduğu ifade ediliyor.

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        Kariyerinde Rennes, Villarreal, Paris FC, Angers, Sochaux ve Lyon formaları giyen Ekambi, 417 resmi karşılaşmada 139 gol atıp 45 asist yaptı.

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        Geçen sezon Lyon formasıyla ligde 36 maçta 7 gol, 4 asist yapan Ekambi, Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.

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        RASHICA DERBİSİ

        Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Milot Rashica için harekete geçti. 

         

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        Fenerbahçeli yöneticiler, Kosovalı yıldızın kulübü Norwich City ile temasa geçti.

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        BECAO'DA İŞLEM TAMAM

        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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        Becao için en ciddi adayın İtalya Ligi'nin köklü ekibi Atalanta olarak görülmesine rağmen, Fenerbahçe'nin transfere hız vererek 27 yaşındaki yıldız için Udinese'ye 10 milyon Euro'luk teklifte bulundu. 

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        Udinese tarafından kabul edilen teklif sonrası oyuncu tarafı ile de görüşmelerini tamamlayan sarı-lacivertli takımın ilerleyen günlerde belgeleri tamamlayarak transferi bitirmesi bekleniyor.

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        MERT MÜLDÜR GELİYOR

        Fenerbahçe sağ bekte de mutlu sona çok yakın... Mert Müldür ile el sıkışan sarı-lacivertliler, milli yıldızın kulübü Sassuolo'yu da ikna etti. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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        LİVAKOVİC ISRARI SÜRÜYOR

        Fenerbahçe, Livakovic transferinde büyük aşama kaydetti.

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        Dinamo Zagreb 28 yaşındaki kaleci için 10 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler 9 milyon Euro'ya çekildi.

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        Öte yandan Villareal, tecrübeli kaleci için 6 milyon Euro'dan yukarıya çıkmıyor. Livakovic, de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı. 

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        Sarı-lacivertliler, Livakovic transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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