Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

10 Şurada Paylaş!







Becao için en ciddi adayın İtalya Ligi'nin köklü ekibi Atalanta olarak görülmesine rağmen, Fenerbahçe'nin transfere hız vererek 27 yaşındaki yıldız için Udinese'ye 10 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

11 Şurada Paylaş!







Udinese tarafından kabul edilen teklif sonrası oyuncu tarafı ile de görüşmelerini tamamlayan sarı-lacivertli takımın ilerleyen günlerde belgeleri tamamlayarak transferi bitirmesi bekleniyor.