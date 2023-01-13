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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Haji Wright zirvesi

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, ABD'li santrfor Haji Wright için Antalyaspor ile ilk teması kurdu. Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı tam 10 milyon Euro'dan açtı. Fenerbahçe, bir miktar para ve takas karşılığında Haji Wright’ı renklerine bağlamayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Haji Wright zirvesi

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Haji Wright zirvesi

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