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Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

Real Madrid ve Barcelona, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için birbirine girecek. Eflatun-Beyazlılar, pazartesi günü devreye girdi. Katalan ekibi ise bir süredir Arda Güler'i takip ediyordu. Ezeli rakipler de işin içine girdiği için bu transfer çok konuşulacak.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini birbirine düşürdü. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    "therealchamps.com" sitesi, Arda Güler için son olarak devreye giren İspanyol ekibi Real Madrid'in işleri iyice karıştırdığını yazdı. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    "Türk Messi" lakabı verilen milli futbolcunun mukavelesinde bulunan "1500 dakika forma giymezse, sezon sonunda 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin de iştah açıcı olduğu belirtildi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Arda Güler şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 630 dakika şans bulabildi!
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    DENGELERİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ

    Ekonomik sıkıntılar içinde bulunan Barcelona'nın, 5 milyon euroyu F.Bahçe'ye verdikten sonra Arda'yı ikna etmesi bekleniyordu. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Ancak habere göre; Real Madrid, bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü Arda'nın resmi teklif gelmesi halinde Barcelona yerine Real Madrid'i tercih edeceği konuşuluyor. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Devrede Atletico Madrid de bulunuyor. Fakat genç yeteneğin en büyük hayalinin Real Madrid forması giymek olduğu yazıldı. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Ancak Eflatun-Beyazlılar şu anda transferle ilgili resmi bir adım atmadı.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    ÇIKIŞ MADDESİNDEN FAZLASI

    Real Madrid, oyuncunun durumunu incelerken bir yandan da maç kasetleri izleniyor. Yaz aylarında oldukça hareketli günler yaşanabilir. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Arda, 1500 dakika süre alamasa bile Fenerbahçe'ye 5 milyon eurodan daha fazla para kazandırabilir. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

    Fenerbahçe Yönetimi ise Arda'nın en azından önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istiyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!
  • Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico!

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