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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe içni sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Famalicao'da forma giyen Fransız orta saha Zaydou Youssouf ile ilgilendiğini öne sürdü.

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  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için gelecek sezon öncesi transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Son olarak Portekiz basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus'un Famalicao'da forma giyen Zaydou Youssouf'u takip ettiği ve sarı-lacivertlilerin oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Portekiz'in dev takımları Benfica, Porto ve Sporting'in de talip olduğu kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Öte yandan Fransız orta saha oyuncusunun 3 yıl önce Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Youssouf'un o dönem yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu bu yılın başında yeniden takibe aldığı ve şu anda daha ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Zaydou Youssouf'un, kendisini Fransa Milli Takımı'na taşıyacak bir takımda forma giymeyi planladığı ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir ekibe imza atmak istediği belirtildi. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    Famalicao'nun sezon başında Saint-Etienne'den kadrosuna kattığı Youssouf, Portekiz temsilcisinde 31 maçta sahaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf...

    23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Famalicao ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Youssouf'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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