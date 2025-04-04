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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi hakem açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi hakem açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp bu maç öncesi açıklama yaptı ve adil bir yönetim istediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:11
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        Fenerbahçe'den hakem açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım bu maç öncesi bir açıklama yayınladı.

        F.Bahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

        Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

        Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

        Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

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        Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

        Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

        Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

        Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe'nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

        Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez.

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