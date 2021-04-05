Süper Lig'de Fenerbahçe Denizlispor maçı için artık geri sayım başladı. 31. haftanın kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir seçeneği düşünmüyor. Peki Fenerbahçe Denizlispor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta.

Denizlispor : Cenk, Liesmann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, SAgal, Sacko, Roadellega.