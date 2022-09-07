Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinin ardından bu kez de UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında eşleşti. B Grubu'nda oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili tüm bilgiler...