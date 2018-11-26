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Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubunun 5. haftasında evinde, UEFA Avrupa Ligi'nin namağlup ekibi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Hırvat ekibi 12 puanla zirvede yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

26 Kasım 2018 Pazartesi, 11:34 | Güncelleme:

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları Fenerbahçe'li taraftarlar tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puan ile 2. sırada yer alan temsilcimiz bu maçı kazanıp daha çok avantaj elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı Spor Kompleksinde oynanacak. Bu maçın beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE DİNAMOZAGREB MAÇININ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Fenerbahçe'nin resmi Web sitesinden yaptığı resmi açıklama şöyle;

25 Kasım Pazar günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyelerimize ( 1 adet bilet),
26 Kasım Pazartesi günü FB kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerine (1 adet bilet),
27 Kasım Salı günü de genel satışa açılacaktır.

Satışlar sadece passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

FENERIUM ÜST                            H-I BLOK            :130,00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ      H BLOK              :230,00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ       G BLOK              :270.00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ       F BLOK              :325,00 TL
 
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
 
Sarı-lacivertli kulüpten UEFA'ya gönderilen listede Berke, Kameni, Dirar, Mehmet Ekici, Ferdi, Soldado ve Tolga Ciğerci yer almadı.
 
Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: "Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu"
Defans: "Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli"
Orta Saha: "Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas"
Forvet: "Islam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew"

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