Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde geri sayıma geçti!
Kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra geldi kaleci transferine... Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüştüğü Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic'in transferinde son aşamaya geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi.
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçındaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı-lacivertli yönetim de kaleci transferini bitirmek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin, uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic'i bu hafta içinde kadrosuna katmak istiyor.
Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de aradaki pürüzleri gidermeye çalışıyor.
Livakovic için Hırvat ekibi 10 milyon euro isterken, Fenerbahçe yönetimi de bu rakama yakın bir teklifle son kez Dinamo Zagreb'in kapısını çalacak.
SÜRPRİZ RAKİP ALMERIA!
Bu arada Livakovic transferinde Fenerbahçe’ye İspanyol ekibi Almeria rakip oldu.
Dinamo Zagreb'in, sarı lacivertlilerle anlaşamaması halinde, La Liga ekibiyle masaya oturması bekleniyor.
28 yaşındaki kaleci, geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla 50 maça çıktı.
Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda sergilediği performansla da dikkat çeken Livakovic, Avrupa kulüplerinin takibine girmişti.