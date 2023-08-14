Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde geri sayıma geçti!

Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de aradaki pürüzleri gidermeye çalışıyor.

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Livakovic için Hırvat ekibi 10 milyon euro isterken, Fenerbahçe yönetimi de bu rakama yakın bir teklifle son kez Dinamo Zagreb'in kapısını çalacak.