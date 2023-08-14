Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde geri sayıma geçti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde geri sayıma geçti!

        Kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra geldi kaleci transferine... Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüştüğü Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic'in transferinde son aşamaya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi.

        2

        Altay Bayındır, Gaziantep FK maçındaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı-lacivertli yönetim de kaleci transferini bitirmek için kolları sıvadı.

        3

        Fenerbahçe'nin, uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic'i bu hafta içinde kadrosuna katmak istiyor.

        4

        Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de aradaki pürüzleri gidermeye çalışıyor.

        5

        Livakovic için Hırvat ekibi 10 milyon euro isterken, Fenerbahçe yönetimi de bu rakama yakın bir teklifle son kez Dinamo Zagreb'in kapısını çalacak.

        6

        SÜRPRİZ RAKİP ALMERIA!

        Bu arada Livakovic transferinde Fenerbahçe’ye İspanyol ekibi Almeria rakip oldu.

        7

        Dinamo Zagreb'in, sarı lacivertlilerle anlaşamaması halinde, La Liga ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

        8

        28 yaşındaki kaleci, geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla 50 maça çıktı.

        9

        Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda sergilediği performansla da dikkat çeken Livakovic, Avrupa kulüplerinin takibine girmişti.

        10
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        16 kişi hayatını kaybetmişti! Savcının istediği ceza belli oldu!
        16 kişi hayatını kaybetmişti! Savcının istediği ceza belli oldu!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!