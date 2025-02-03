Fenerbahçe efsanesi Ogün Altıparmak ebediyete uğurlandı

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak için tören düzenlendi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra camianın önde gelen isimleri ve yakınları katıldı.

Ogün Altıparmak'ın efsane tanımına giren bir isim olduğunu dile getiren Koç, "Gerçek bir Fenerbahçeli, Türk sporu ve milli takıma çok şey vermiş birini, bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz. Ogün abi, Atatürk ilke ve inkilaplarına gönülden bağlı, vatanı ve bayrağını her şeyin üstünde tutan biriydi. Taşıdığı değerlerle örnek alınacak biriydi. Türk futbolunun önemli bir değeriydi. Oynadığı her maçta Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek isterdi, hep bunu söylerdi. Onu özel kılan attığı goller ya da kupalar değil, mücadeleci ruhu, Fenerbahçe'ye ve ülkesine duyduğu derin sevgiydi." diye konuştu.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, camia olarak peş peşe iki acı yaşadıklarını hatırlattı.

Altıparmak'ın topluma örnek bir insan olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hep ilke edindi. Hayatta 3 şeye değinirdi. Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin derdi. 3 Temmuz mücadelesinin en önemli isimlerinden biriydi. Ogün abi, 3 Temmuz mücadelesinde verdiği mücadeleyle de tarihteki yerini aldı. Onun için Fenerbahçe, kulüp değil, bir sevda, bir yaşam tarzıydı. Her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedi. Fenerbahçe'nin değerlerini, menfaatini korumak adına hiçbir mücadeleden kaçınmadı. Onun değerlerini yaşatmak genç nesil için bir görevdir."

Şekip Mosturoğlu ise "Büyük keder ve acı içindeyiz. Ogün abi dört dörtlük bir insandı. Bende özel bir yeri de vardır. 3 Temmuz itibarıyla mücadele etmiş, bedel ödemiştir. Bizler için çok büyük bir kayıp." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan da "Kulüp tarihinde önemli izler bırakmış, efsane futbolcumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sadece futbolculuk kariyeriyle değil Fenerbahçe'ye olan sevgi ve sadakati, kulüp için özverili çalışmalarıyla kalbimizde silinmez bir yere konmuştur. Bıraktığı iz sonsuza kadar Fenerbahçe'nin bir parçası olarak kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından okunan dua ile tören sona erdi.