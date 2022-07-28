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Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor?

Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda Dinamo Kiev'e şanssız bir şekilde elenerek umutlarını önümüzdeki sezona bırakan temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti gündem oldu. Peki, sarı lacivertliler en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?

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  • Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? FB Şampiyonlar Ligi son maçı...

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bir sezon daha arttı. 10 kişi kaldığı maçta uzatma dakikalarında Dinamo Kiev'e elenen temsilcimizin Şampiyonlar Ligi özlemi ile ilgili bilgileri derledik...
  • Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? FB Şampiyonlar Ligi son maçı...

    FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI?

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hasreti ise 13 sezona çıktı.

    Sarı lacivertliler en son 2008-09 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.

    Arsenal, Dinamo Kiev ve Arsenal ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada tamamlamıştı.
  • Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? FB Şampiyonlar Ligi son maçı...

    FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN SON NE HANGİ TAKIMI YENDİ

    Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2007-08 sezonunda Chelsea'ye karşı elde etmişti.

    O sezon Inter, CSKA Moskova ve PSV'yle aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamlamış ve Son 16 Turu'na yükselmişti.
  • Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? FB Şampiyonlar Ligi son maçı...

    Son 16 Turu'nda Sevilla'yı seri penaltılarla eleyen Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi Colin Kazım Richards ve Deivid'in golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Rövanş maçında rakibine 2-0 yenilen sarı lacivertliler, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek derecesini elde ederek turnuvaya veda etmişti.

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