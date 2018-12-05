Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından lige de tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, Hollandalı ile yollarını ayırmıştı. Sonrasında yola Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'la devam eden Fenerbahçe'de kötü gidişat sona ermeyince teknik direktör konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetim ile Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal arasında daha önce olduğu gibi bugün yeniden görüşme gerçekleşti. Taraflar arasında yapılan görüşmenin henüz bir sonuca bağlanmadığı öğrenildi.

408 GÜN GÖREV YAPMIŞTI

Fenerbahçe'de üç yıllık Aykut Kocaman döneminin ardından 2013-14 sezonu öncesinde takımın başına geçen Ersun Yanal, sadece Süper Lig kulvarında mücadele eden sarı-lacivertli takıma 19. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Mustafa Denizli ve Kocaman'ın ardından sarı-lacivertlileri şampiyon yapan üçüncü Türk teknik direktör unvanını elde eden Yanal, 408 günlük görev süresinde, Süper Lig şampiyonluğuyla, hem kendi kariyeri hem de Fenerbahçe için kalıcı bir iz bırakmıştı.

Yeni sezon hazırlığı yaparken Ersun Yanal da Kocaman gibi görevinden istifa etmişti.

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