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Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, çalıştırdığı takımlar neler?

Eski Milli futbolcu ve teknik direktörü Erol Bulut ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. Erol Bulut'un futbol kariyeri araştırılıyor. 5 Ağustos 2020'den Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başlayan Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, çalıştırdığı takımlar neler?

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, çalıştırdığı takımlar neler?

Süperlig ekiplerin Fernerbahçe'nin teknik direktörü olarak görev yapan Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme geldi. Furbolseverler Erol Bulut'un hayatını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, çalıştırdığı takımlar neler?

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut, 31 Ocak 1975 tarihinde Almanya'da doğru. Defans pozisyonunda görev yapan Erol Bulut Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür.

Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giymiştir.

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. 25 Mart 2021'de karşılıklı anlaşarak Fenerbahçe'deki görevine son verildi.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

EROL BULUT'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2012-2013 Kartalspor (yardımcı antrenör)
2013 Yeni Malatyaspor (yardımcı antrenör)
2013-2014 Elazığspor (yardımcı antrenör)
2014-2017 İstanbul Başakşehir (yardımcı antrenör)
2017-2019 Yeni Malatyaspor
2019-2020 Alanyaspor
2020-2021 Fenerbahçe

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