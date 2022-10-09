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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 14, Fatih Karagümrük'ün 6 puanı bulunuyor

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk ediyor.

SAAT: 20.00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Ülker Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1

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FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro
YEDEKLER: Ertuğrul, Furkan, Serdar Aziz, Alioski, Rossi, Zajc, Arda, Serdar Dursun, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Borini, Colley, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Shukurov, Salih Dursun, Kouassi, Caner Erkin
YEDEKLER: Batuhan, Emir, Diagne, Kerim, Levent, Burak K., Nicholas, Caulker, Adnan, Burak B.
TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK SON 4 MAÇTA 3 PUAN TOPLADI

Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırladığı son beş maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (4G 1B), bu dönemde sadece gol atamadığı tek randevu olan son karşılaşmada puan kaybetti (0-0; Mayıs 2022). Sarı-lacivertliler, bugüne kadar iç sahada rakibine üst üste iki lig randevusunda puan vermedi (6 maç).
  • Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Fatih Karagümrük (4B 7M), ligde bir rakibine karşı en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Kırmızı-siyahlıların, en üst ligde 8+ kez karşılaştığı 14 takım arasında en düşük galibiyet oranına sahip olduğu rakibi sarı-lacivertliler (%8; 1G 4B 7M).

  • Bu sezon evinde oynadığı tüm Süper Lig maçlarında 2+ gol atan tek takım olan Fenerbahçe (4 maç; toplam 14 gol), en üst ligde bir sezonun ilk dört iç saha karşılaşmaları itibarıyla sadece 1998/99 ve 1964/65'te daha yüksek bir sayıya ulaştı (15'er gol).
  • Deplasmandaki son iki Süper Lig maçında gol sesi çıkmayan Fatih Karagümrük (0-0 vs Sivasspor & İstanbul Başakşehir), daha önce sadece Ekim 1961'de üst üste üç ziyaretinden golsüz beraberlikle döndü. İstanbul ekibi, kalesini üst üste üç dış saha karşılaşmasında en son bu seri esnasında kapatabildi.
  • İstanbul takımlarına rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (3G 4B), daha uzun bir seriyi en son Kasım 2014-Eylül 2015 arasındaki dönemde yaşadı (8 maç). Sarı-lacivertliler, bu süreçte Fatih Karagümrük'ü ağırladığı karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı (Mayıs 2022).

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