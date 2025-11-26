Habertürk
        Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazır!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:00
        Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazır!
        UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında yarın akşam Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Koordinasyon ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

        Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü idmana katılmadı.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ferencvaros maçının taktiği üzerinde duruldu.

