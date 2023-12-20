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Fenerbahçe - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligin en fazla gol atan takımı olan Fenerbahçe ile en az gol yiyen takımı Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan mücadele taraftarlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda, biletler ne zaman satışa çıkacak?" Liderlik yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray maçı ile alakalı tüm detayları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları...