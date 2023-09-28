Fenerbahçe galibiyet serisini 13 maça çıkardı

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İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Fenerbahçe, kontrolü elinde tutsa da rakip kaleye çok adamla gitmemeyi tercih etti. Müsabakanın 80. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.