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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Giresunspor'u konuk ediyor. Dünya Kupası öncesinde Fenerbahçe lig arasına Giresun galibiyeti ile moralli girmek isterken, Giresunspor Fenebahçe galibiyeti ile çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağına dair 14. hafta lig fikstürünü incelemeye başladı. İşte karşılaşmaya dair merak edilen soruların yanıtı...

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  • Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

    Fenerbahçe Giresunspor maçı için nefesler tutuldu. Lig arasına moralli girmek isteyen iki takım Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Maçı tribünden ve televizyon karşında takip edecek taraftarlar, "Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
  • Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'da oynanacak.

     
  • Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Giresunspor maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI, NE KADAR?

    09.11.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

    10.11.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

    11.11.2022 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

    Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

     
  • Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

    Bilet fiyatları şöyle:

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

    Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

    Misafir Tribünü: 200,00 TL

     

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