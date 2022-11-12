Fenerbahçe Giresunspor maçı için nefesler tutuldu. Lig arasına moralli girmek isteyen iki takım Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Maçı tribünden ve televizyon karşında takip edecek taraftarlar, "Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...