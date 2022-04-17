Fenerbahçe - Göztepe maçı yazar yorumları

F.Bahçe kalecisi Altay pozisyonları kurtarmadı, Göztepeliler sürekli kalecinin üzerine vurdular. Net pozisyonlar da böylece eridi gitti. Bu kadar seyircisi olan bir takıma, yani Göztepe'ye yazık oluyor. Mutlak ki idari hataları vardır.

F.Bahçe arkadan geldi ve ikinci sıraya yerleşti. 2-3 haftadır oynadıkları futbolu, dün akşam oynayamadılar. Her zaman da iyi oynayamazsın tabi. (FOTOMAÇ)