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Fenerbahçe - Göztepe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve zirveyi takibini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe - Göztepe maçını kaleme aldı

  • 01
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, çıkışını sürdürdü.
  • 02
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada kazandığı bir yan topta öne geçti. Hücum yönünün sağından Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'le golü bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.
  • 03
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    İkinci yarıda da rakibine skor şansı vermeyen Fenerbahçe, 83. dakikada 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler'in penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
  • 04
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe - Göztepe mücadelesini kaleme aldı...
  • 05
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: İLK YARIDA CRESPO İKİNCİ YARIDA ARDA GÜLER

    Dün F.Bahçe de son dönemdeki yüksek vitesinin altında bir görüntü sergiledi aslında. İlk devrede daha iyiydiler, aynen G.Saray maçında yaptıkları gibi sağ kanatta kalabalıklaştılar, özellikle Crespo’nun sağa deplase olarak yarattığı kalabalıkla pozisyonlar buldular. Devreyi de 1-0 önde kapattılar. Ancak Tomas’ın saha içi müdahaleleriyle Fenerbahçe’nin sağ koridordaki etkinliğini durdurmasıyla sarı lacivertliler ikinci devrede yavaşladı.
  • 06
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Son 20’de Arda girdi, oyunu hareketlendirdi, 2-0’ı da getirdi ama İsmail Kartal’ın kalan 5 maç için hücum repertuvarını geliştirmesi yönünde bir uyarıydı bence ikinci devredeki durgunluk. arda belki çok genç ama özellikle İrfan’ın olmadığı maçlarda Fenerbahçe’nin ikinci-üçüncü bölge geçişi için 11’de başlaması gerekiyor gibi. Zira dün arda girene kadar, 45-70 arası tamamen Mert’in sırtındaydı o yük. (HÜRRİYET)
  • 07
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: GERÇEKLER!

    Öncelikle F.Bahçe seyircisini kutlamak lazım. Takımı ikinci, şampiyonluk çok uzak, ama yine de stat full ve coşkulu. Bayan, çoluk, çocuk... Bu sene Trabzonspor hep öyle, F.Bahçe ve Beşiktaş son zamanlarda böyle. Seyircisiz bu iş oymuyor. İlla şampiyonluk olacaksın diye bir kanun yok. Düşünün İngiltere'de takım küme düşüyor, 30 bin kişi alkışlarla ikinci kümeye yolluyorlar takımlarını. İnşallah o günlere geleceğiz.
  • 08
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    F.Bahçe kalecisi Altay pozisyonları kurtarmadı, Göztepeliler sürekli kalecinin üzerine vurdular. Net pozisyonlar da böylece eridi gitti. Bu kadar seyircisi olan bir takıma, yani Göztepe'ye yazık oluyor. Mutlak ki idari hataları vardır.

    F.Bahçe arkadan geldi ve ikinci sıraya yerleşti. 2-3 haftadır oynadıkları futbolu, dün akşam oynayamadılar. Her zaman da iyi oynayamazsın tabi. (FOTOMAÇ)
  • 09
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: KIRMIZI KART VERİLMEZ

    Fenerbahçe'nin ikincilik mücadelesi dolu dizgin devam ediyor. Dün gece geride bıraktığımız haftalar kadar iyi oynamasalar da sonucu almasını bildiler. Tuhaf olan şu; yakaladıkları iki pozisyon var ikisi de gol oldu. Top çevirmek, topa sahip olmak çok önemli değil. Hızlı oynamak, dikine oynayıp pozisyon üretebilmek daha önemli. Fenerbahçe dün gece Göztepe karşısında üretemedi. Oysa ki maça golle başladılar. Korner vuruşunda yıllardır Serdar Aziz'den izlediğimiz gollerden birini daha seyrettik. 

     
  • 10
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biter diye düşünüyorduk, yerse bir kaza golü olur diyorduk, oyuna Arda Güler giriverdi. Seyirci ve Arda Fenerbahçe tarihinde olmamışçasına büyük bir bütünleşme içindeler. Takım bu dakikadan sonra üretmeye başladı. Arda soldan girdi, çizgiye ortaladı ve ardından da Rossi'ye yapılan penaltı geldi. Türk futbolunda herkes Arda Güler'e gözü gibi bakmak zorunda. 

     
  • 11
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Hakem Yasin Kol'a gelince... Yetenekli, sakin ama çok ciddi bir hata yaptı. VAR yardımıyla gelen penaltı, tamam penaltı... Fakat 1. sıkıntı şu; bu tür pozisyonlarda VAR yardımı geliyorsa her maçta gelmeli. 2. büyük sıkıntı ise top kapma mücadelesinde oluşan bir penaltıda kırmızı kart olmaz. Bu bilgisizlik... (SABAH)
  • 12
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: İSMAİL KARTAL'IN PRATİK ÇÖZÜMLERİ

    Aslında tüm koşullar Fenerbahçe’nin istediği şekilde idi. Moralli ve formda bir takım. Dolu tribünler. harika bir hava. Krizde ve aylardır sürekli kaybeden bir rakip ve tüm bunların üstüne adeta golle başlanan bir maç... Ancak Fenerbahçe iyi başladığı maçta ilk 20 dakikadan sonra adeta kontak kapattı.
  • 13
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde de özellikle etkili hücum yapmakta zorlandı. İsmail Kartal 69. dakikada Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha’yı sahaya sürerek hücumdaki tıkanıklığı giderdi. Sarı lacivertliler VAR ile gelen penaltıyı genç Arda Güler’le gole çevirip 2 farka ulaşınca rahatladı. İsmail Hoca maç boyunca karşılaşmak durumda kaldığı problemlere dün pratik çözümler getirdi. (HÜRRİYET)
  • 14
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: ARDA'YI SEYİRCİ BAĞIRMADAN AL

    F.Bahçe, Slavia Prag'la play-off ilk maçı oynuyor, Kadıköy'deki seyirci sayısı 12 bin... Teknik direktör de İsmail Kartal. Ben bugüne kadar F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı kalmamışken derbiler dışındaki bir rakip karşısında kapalı gişe oynadığı bir maça ilk defa şahit oluyorum.
  • 15
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Penaltıyı da seyircinin isteğiyle Arda attı. Bu arada İsmail Kartal'a bir tavsiyem var; bir defa da Arda'yı seyirci "Arda, Arda" diye bağırmadan oyuna al. Göztepe maçı buna çok müsaitti. Sonuçta F.Bahçe dün gece üç puanı kazandı. Karşılaşma oynanırken şöyle bir düşündüm; Fenerbahçe'de haksız yere harcanan futbolcular var. Eljif Elmas, Zajc, bu sezonun başına kadar Ferdi, bu sezon da Pelkas… Yazık değil mi? (SABAH)
  • 16
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    CEM DİZDAR: İLGİNÇ BİR FUTBOL İKLİMİ

    İlk devre boyunca Fenerbahçe topla daha içli dışlı göründüyse de 'Gol pozisyonu' açısından kümede kalmak için çırpınan rakibi bir parmak öndeydi! İki 'Yabancı transferi’ topu kalecinin ayağına nişanlamasa devre farklı sonuçla bitebilirdi. Gelin görün ki, santrforunu aksiyon içinde sanırım bir kez görebildiğimiz Fenerbahçe, VAR golü iptal etmese ilk devreyi 2–0 önde bitebilirdi de! Hakikaten ilginç bir lig... Sakatlanan Pelkas’ın yerine Arda’nın değil de Szalai’nin gönderilişi örneğin, size de ilginç gelmiyor mu? Muhtemelen yine ’Koruma kalkanı’ devredeydi! 
  • 17
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Nihayet ilk devre VAR’ın aldığını ikinci devre VAR verince tribünün teveccühüyle koruma kalkanını kalkan Arda atacağı onca golden birini daha attı! Pozisyonu sınırlı ama skoru net bu ilginç maçın sonunda Fenerbahçe kazandı. Arda ve Ferdi’yi yüzümdeki mutluluk ifadesiyle izledik. Ve maç, İsmail Kartal’ı gelecek sezonun hocası yapan tezahüratlarla tamamlandı! Gerçekten ilginç bir futbol iklimi, değil mi? (FANATİK)

     
  • 18
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: DOKUZ CANLI CANAVAR

    Fenerbahçe, geride bıraktığımız hafta Galatasaray karşısında çok iyi sonuç almış olsa bile çok iyi oynamamıştı. Futbolu buna rağmen hafta boyu çok abartıldı. Fenerbahçe, Göztepe maçına adeta golle başlamasına rağmen, sonraki dakikalarda hep geriye gitti. Göztepe, başlangıçta yediği golün şaşkınlığını attıktan sonra Fenerbahçe’yi Fenerbahçe’nin silahıyla durdurdu. Fenerbahçe belki de erken golü de bulunca, “Nasıl olsa kazanırım” anlayışına kapıldı. Ancak kaleci Altay’ın çıkardığı iki top olmasa, ilk yarı sonunda soyunma odasına yenik giden taraf olurdu.
  • 19
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Maçın başından sonuna kadar “canavar” gibi oynayan, sahanın her yerini dolaşan, her  tehlikeyi büyümeden bastıran adeta “deli danalar” gibi dolaşan, daha doğrusu “canını dişine takıp koşan” Crespo vardı. Bu nasıl bir kondisyon, bu nasıl bir yürek, bu nasıl bir takımdaşlık duygusu... Nerede bir topa müdahale gerekiyorsa, savunmada, hücumda, orta alanda; her yerde Crespo vardı... (MİLLİYET)

     
  • 20
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: KEŞKELER! 

    Erken gelen golle birlikte, haftaların "sihirli değneği" etkisini kaybetti. Koşan-mücadele eden, planlayan, deneyen oyuncu grubu için, maç farklı bir hal aldı. En büyük hatanın içindeydiler; 'Nasıl olsa kazanırız…' Ne zaman ki; ikinci yarı hamleleri geldi, maçın yönü tekrar değişti. Göztepe fizik güç olarak sınırını doldurdu, Arda, Valencia hamlesiyle tribünler de oyuna girdi. Taraftarın 'genç kalbi' Arda Güler'in sahnesi vardı artık. Adam eksilterek baskıdan çıktı, sıfıra inerek orta yaptı, penaltı pozisyonunu hazırladı, penaltıyı da attı.
  • 21
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    Derbi sonrası 'Anka Kuşu' diye yazdım. Küllerinden öyle bir doğuyorlar ki, taraftarlarının 'sevgisiyle' harmanlanıyorlar. Yanlış tercihlerin, hesapta olmayan kayıpların tartışıldığı son 5 hafta süreci başladı Fenerbahçeliler için... İsmail Kartal'ın 'keşke' dedirten emeklerine sağlık… (SABAH)

     
  • 22
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    KEMAL BELGİN: ZOR MU KOLAY MI ANLAMADIM

    Nitekim daha maçın beşinci dakikasında bir korner sonucu Serdar Aziz kafayla skor tabelasını değiştirecekti. Bu sarı lacivertli takımın kendi sahasında farklı bir galibiyetle 40 binin üzerindeki taraftarına bayram yaşatabileceğini iddia etmek herhâlde çok kolaydı. Ama hiç de öyle olmuyordu. 
  • 23
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    F.Bahçe'de Crespo-Zajc ikilisinin bu takıma yaptığı en önemli katkı (golleri ve paslarını bir kenara bırakalım), rakibin her atağında savunmaya verdikleri destekti bana göre. Ön tarafta çuvalla paraya sözleşme yenileyen Rossi yine masal oynarken, Serdar'la Pelkas da ona sanki eşlik ediyorlardı. Dolayısıyla farka gideceğini tahmin ettiğimiz maç, hani neredeyse berabere kilitlenecek gibi gözüküyordu.
  • 24
    "İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları

    İsmail Hoca'nın bu Arda'yı illa ki seyirci yaygarası sonrası oyuna sanki mecbur kalarak almasına dün gece de bir anlam veremedim. Tabi bana bizim gazeteden arkadaşların soracakları bir numaralı soru 'maçın oyuncusu' sorusuydu. Ben Crespo ile Ferdi arasında ayrım yapamadım. (TÜRKİYE)

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