Fenerbahçe, Hull City'i 5 golle devirdi!

Hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hull City karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Fenerbahçe, ilk yarıda önce 38. dakikada Edin Dzeko, daha sonra da 44. dakikada Fred'in golleriyle 2-0 öne geçti ve devreyi iki farklı üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 46. dakikada Jones'un kendi kalesine, 53. dakikada Szymanski ve 67. dakikada Mert Hakan'ın golleriyle skoru 5-0 yaptı.