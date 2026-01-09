Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını açıkladı.
Giriş: 09.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:50
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Karadeniz temsilcisine kiralandığı belirtildi.
İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.
