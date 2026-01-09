Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı

        Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Karadeniz temsilcisine kiralandığı belirtildi.

        İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı; kaçanların iş yerine sığındı

        Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmadan kaçanların bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor